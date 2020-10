„Zu Hause gegen St. Pölten sollten wir schon gewinnen“, merkt Feldhofer an. Der Gegner liegt den Lavanttalern: Zuletzt gewannen sie gegen die Niederösterreicher in der Meisterschaft fünfmal en suite bei 16:1 Toren. Drei 4:0-Erfolge feierte der WAC zuletzt gegen die St. Pöltner. Diese zeigten sich in der noch jungen Saison aber klar verbessert. Gegen Rapid setzte es zuletzt ein 1:2.Robert Ibertsberger sieht sein im Sommer verändertes Team beim Europacup-Teilnehmer nicht unbedingt als Außenseiter. „Wichtig wird sein, die spielerischen Stärken des WAC nicht zur Geltung kommen zu lassen, dann ist ein positives Resultat im Lavanttal im Bereich des Möglichen“, sagt der SKN-Coach.