Ganz schlechte Nachrichten von Sturm nur kurz vor dem Heimspiel am Sonntag (14.30, Merkur Arena) gegen Altach. Mit Niklas Geyrhofer verletzte sich just ein wichtiger Eigenbauspieler, der immer mehr zum fixen Bestandteil der Mannschaft wurde, schwer am Sprunggelenk. Geyrhofer wird mit Bänderrissen mehrere Monate fehlen. In der Vorbereitung hatte es bei Sturm schon Vincent Trummer am Kreuzband erwischt. Beide kehren erst 2021 retour.