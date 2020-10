Die Chefs von Facebook, Twitter und Google werden vor den US-Senat zitiert. Sie sollen dort am 28. Oktober vor einem Ausschuss zur Haftung von Inhalten ihrer Nutzer aussagen. Facebook und Twitter bestätigten am Freitag, dass sich Mark Zuckerberg und Jack Dorsey den Fragen des Handelsausschusses stellen werden. Einem Insider zufolge wird auch Google-Chef Sundar Pichai per Videoschaltung an der Anhörung teilnehmen.