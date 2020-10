„Sie haben den qualitativ besten Kader in der Liga. Deshalb kann das Team völlig frei aufspielen, weil wir gar nichts zu verlieren haben“, meint Sportclub-Trainer Robert Weinstabl. Dessen Ostligist heute bei Titel-Favorit Stripfing gastiert. Beide Mannschaften sind in dieser Spielzeit bisher noch ohne Pleite. „Die Außenseiterrolle nimmt das Team sehr gerne an. Der Druck liegt ganz klar beim Gegner“, sagt Weinstabl.

Dem heute Mirza Berkovic nach seinem siebenwöchigen Knorpelschaden wieder zur Verfügung stehen könnte. „Wäre Gold wert. Er ist für mich der beste Sechser in der Liga!“ Während Aussenegg nächste Woche zum Heer muss. „Die kommenden Wochen werden richtig hart. Doch wir sind körperlich top drauf.“