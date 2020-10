Nach einem völlig verkorksten Start in die Bundesliga scheint die Admira wieder halbwegs in die Spur gefunden zu haben. Im ersten Spiel unter dem zurückgekehrten Trainer Damir Buric holten die Südstädter zuletzt auswärts gegen die Austria ein 2:2. Dieses Ergebnis nötigt Ried-Coach Gerald Baumgartner vor dem Gastspiel in Maria Enzersdorf Respekt ab. „Die Admira hat in diesem Spiel defensiv stabiler gewirkt und war vorne mit einem schnellen Umschaltspiel gefährlich“, so Baumgartner. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von diesem Spiel!