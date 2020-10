Dramatische Szenen haben sich in der Nacht auf Samstag in einer Firma in Wien-Wieden abgespielt. Ein 32-Jähriger steht unter dringendem Verdacht einen 28 Jahre alten Mann mit Benzin übergossen und versucht zu haben, ihn in der Folge anzuzünden - was dem mutmaßlichen Täter jedoch nicht gelang. Wie sich herausstellte, handelt es sich bei dem Verdächtigen um den Chef des Mannes. Der syrische Staatsbürger wurde festgenommen. Der Grund für die Tat: Der 32-Jährige war mit der Arbeitsleistung nicht zufrieden.