Schlechte Nachrichten für „World of Warcraft“-Fans: Die ursprünglich für 27. Oktober geplante Erweiterung „Shadowlands“ wird auf „einen späteren Zeitpunkt dieses Jahr“ verschoben, wie Entwickler Blizzard mitteilte. Die Entscheidung sei schwergefallen, „aber schlussendlich sind wir der Meinung, dass das die richtige Entscheidung für das Spiel ist - und auch für unsere Spieler“, hieß es in einer Mitteilung an die Community.