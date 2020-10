Im Zuge des Probealarms wird die Funktionsfähigkeit von insgesamt 963 Sirenen in Tirol und 8200 Sirenen in ganz Österreich überprüft. Für etwaige Fragen rund um den Zivilschutz-Probealarm steht am Samstag von 9 bis 15 Uhr folgende Hotline zur Verfügung: 0512-508802255.