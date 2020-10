Der FC Augsburg mit ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch muss im Bundesliga-Spiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg auf Trainer Heiko Herrlich verzichten. Grund: Der Coach liegt wegen Pneumothorax im Krankenhaus und muss dort „einige Tage stationär in Behandlung bleiben“, berichtete Manager Stefan Reuter am Freitag. „Eine genaue Ausfallzeit habe ich nicht“, ergänzte er.