Gleich zwei angetrunkene Pkw-Lenker verursachten in der Nacht auf Samstag in Matrei in Osttirol Verkehrsunfälle. Die jungen Osttiroler, beide sind 20 Jahre alt, verloren aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Einer der Bursche pralle sogar gegen eine entgegenkommende Lenkerin.