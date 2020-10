Der Zweijährige dürfte am Freitag gegen 17 Uhr in einem unbeobachteten Moment in das Auto der Eltern, das vor dem Haus abgestellt war, gestiegen sein. Er brachte dann offenbar den automatikbetriebenen Pkw in die Leerlaufposition, wodurch dieser auf dem leicht abschüssigen Gelände in Richtung Fröschnitzbach rollte. Das Fahrzeug stürzte in das Bachbett, dabei dürfte der Bub aus dem Auto geschleudert und von der Strömung davongerissen worden sein.