Der schwere Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag gegen 17.20 Uhr bei Schalungsarbeiten in der Gemeinde Heiligenberg. Ein 49-Jähriger wollte bei einem Wohnhauskeller die Schalung abbauen und wegräumen. Bei einer Tafel dürfte er dazu die Klemmen, welche die Schalungstafeln zusammenhalten, zu früh gelöst haben. Als er an der Tafel riss, löste sich diese von der Wand, fiel um und begrub den Mann unter sich.