Weitere Daten, die der „Krone“ Samstagfrüh vorlagen: Sowohl in der Bundeshauptstadt Wien als auch in Niederösterreich wurden am Samstag neue Höchstwerte bei der Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Wien meldete 474 neue Fälle, Niederösterreich 191. Tirol verzeichnete 126 Neuinfizierte und Oberösterreich 111. Innerhalb von 24 Stunden wurden insgesamt 15.450 Testungen durchgeführt - davon waren knapp sieben Prozent positiv.