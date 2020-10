Was war passiert? Es war kurz vor der Halbzeitpause: Collin Martin erzielte in der 2. Profiliga der USA das 3:1 für San Diego - und wird dann von einem Gegenspieler übel beleidigt. Martin ist offen homosexuell, was offenbar den Jamaikaner Junior Flemmings zum Anlass genommen hat, ihn zu beschimpfen. Laut „The Athletic“ soll Flemmings ihn „Batty Boy“, einem üblen jamaikanisches Schimpfwort für Schwule, genannt haben.