Trump war vor positiven Test viel unterwegs

Anfang November findet in den USA die Präsidentschaftswahl statt - Trump war deshalb in den Tagen vor seinem positiven Corona-Test viel unterwegs. Auch nachdem schon klar war, dass seine Beraterin Hicks erkrankt war, reiste er am Donnerstag noch zu einem Treffen mit Spendern. Tags zuvor gab es eine ähnliche Veranstaltung in einem Privathaus. Abends hielte er schließlich noch eine Wahlkampf-Rede am Flughafen der Stadt Duluth, die allerdings deutlich kürzer als seine Ansprachen zuvor ausfiel. Am Dienstag fand das erste TV-Duell mit seinem Herausforderer Joe Biden statt. Dort gab es allerdings nur wenige Zuschauer. Ein Corona-Test bei Biden fiel negativ aus.