Fataler Zwischenfall am Freitagabend in der Marktgemeinde Rum bei Innsbruck! Aufgrund des heftigen Föhnsturms stürzte vor einer Wohnanlage ein Baum um und fiel auf ein zwölfjähriges Mädchen. Die junge Tirolerin erlitt dabei erhebliche Verletzungen und musste in die Uniklinik eingeliefert werden.