Tottenham-Coach Jose Mourinho hat sich einen Stürmer aus seinem Heimatland geangelt. Von Benfica Lissabon wechselt der brasilianische Torjäger Carlos Vinicius vorerst auf Leihbasis zum Europa-League-Gegner des LASK. Mit 18 Toren in 32 Ligaspielen für Benfica wurde der 25-jährige Vinicius in der Vorsaison Torschützenkönig der Primeira Liga, wettbewerbsübergreifend schrieb er 24 Tore und 13 Vorlagen in 46 Spielen an.