Die Fivers Margareten und Schwaz marschieren weiter im Gleichschritt an der Tabellenspitze der spusu-Liga. Die Handball-Clubs aus Wien und Tirol gewannen am Freitag auch ihre fünften Saisonspiele und haben schon fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Westwien, der in Krems 26:29 verlor. Graz überraschte mit einem 37:33 gegen Hard und bildet mit Hard, Bregenz, Krems und Bärnbach/Köflach ein Quintett mit je vier Punkten.