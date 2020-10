Eine genaue Diagnose konnte in der Halle noch nicht getroffen werden. „Aber es sieht nicht gut aus. Das Knie ist wohl kaputt. Wir gehen sofort auf Tormannsuche!“, fluchte Trainer Mason nach der Partie. Ein Spiel, das letztlich zur Nebensache wurde. Ein Match, bei dem unterging, dass Youngster Felix Nußbacher ohne Vorlaufzeit sein erstes Ligamatch absolvieren musste. Der Jungspund leidet an Diabetes, gilt in Coronazeiten als Risikopatient und stemmte sich gegen die 1:2-Pleite gegen Dornbirn. Am Ende vergebens.