Tabellenführer FC Liefering hat in der 5. Runde der 2. Fußball-Liga spät Punkte abgegeben. Beim 1:1 gegen den GAK kassierten die Red-Bull-Talente erst in der 93. Minute durch einen von Martin Harrer verwandelten Foulelfmeter den Ausgleich. Chukwubuike Adamu hatte die Salzburger in Grödig mit seinem 22. Tor im 40. Einsatz in Front geschossen (69.).