Trotz Corona-Reisewarnung wollten zwei junge Deutsche offenbar ihre geliebten Tiroler Berge nicht missen. Und hoch im Himmel ist die Ansteckungsgefahr ohnehin sehr gering, dachten sich wohl die beiden 20-Jährigen. Sie stiegen am Flugplatz in Garmisch in einen Sportsegelflieger und hatten vor, nach einer Inntal-Runde in Tirol, wieder dorthin zurückzukehren. „Aufgrund der Wetterlage und des starken Windes im Bereich der Martinswand mussten die Männer aber gegen 15.30 Uhr eine Notlandung vornehmen“, heißt es seitens der Polizei. Die beiden Deutschen landeten unverletzt in einem Feld im Bereich Afling in der Gemeinde Kematen.