Zu „Higher Love“ schwangen sie die Hüften. „Das ist auf jeden Fall eine Hürde gewesen, die sie geschafft haben. Ich habe heute nichts mehr von der Oma-Haltung gesehen. Es war nur mehr ein junges Mädel da, und sie haben sich so sehr verbessert zum nächsten Mal. Es freut mich, dass sie die Kritik vom letzten Mal so ernst genommen haben“, zeigte sich Karina Sarkissova streichelzart. „Es war schon im Vergleich zu letzter Woche eine kleine Steigerung“, so Balazs Ekker. 20 Punkte!