Bei einem Streit zweier Männern in einer Wohnung in Dornbirn (Vorarlberg), bei dem auch eine Waffe im Spiel war, hat sich am Donnerstagabend einer der Kontrahenten mit einer Pistole selbst in einen Finger der linken Hand geschossen. Eine weitere Person nahm daraufhin die Schusswaffe an sich und flüchtete aus der Unterkunft. Als die Polizei den Tatort erreichte, zielte der Mann zunächst mit der Pistole auf die Polizisten, ließ sich dann aber festnehmen. Dem Verletzten musste der Finger amputiert werden.