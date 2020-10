Mit gratis E-Porsche zum Luxus-Chalet und Protesten von Naturschützern schaffte es das geplante Resort „Six Senses“ am Pass Thurn in die Schlagzeilen und stieß die Zweitwohnsitzdebatte in Salzburg neu an. Inzwischen ist es ruhig geworden um das Projekt in Mittersill. Der Grund: Die Bauarbeiten ruhen schon seit dem Frühjahr. Anfang nächster Woche soll es endlich weiter gehen, verkündet Projektbetreiber Walther Staininger auf „Krone“-Nachfrage. „Wir haben erst am 20. September den letzten naturschutzrechtlichen Bescheid für den Weiterbau der Lärmschutz-Galerie erhalten“, begründet der Geschäftsführer die Verzögerungen. Zuvor gab es Probleme mit der Bankgarantie. Jetzt stehe den Bauarbeiten aber nichts mehr im Wege.