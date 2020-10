Eine 19-jährige Klagenfurterin war am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr mit ihrem Pkw auf der Landesstraße (L 71) vom Maria Saal kommend in Richtung St. Veit an der Glan unterwegs. Auf dieser Strecke lenkte ein 55-jähriger Mann aus Klagenfurt-Land seinen Traktor mitsamt angehängtem Güllefass, welchen die Frau überholen wollte.

Dabei übersah die 19-Jährige, dass der Traktorfahrer bereits den linken Blinker gesetzt hatte, da er zur dort befindlichen landwirtschaftlichen Nutzfläche abbiegen wollte.