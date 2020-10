„Warum gehen Sie in Quarantäne?“

Auch auf Facebook, wo Trump rund 29 Millionen Follower hat, gab es sowohl gute Wünsche als auch Häme. „Bete für unseren Präsidenten und seine süße Familie, dass Gott sie beschützt und alle bösen Mächte von ihnen fernhält“, schrieb ein Anhänger auf Facebook. Ein anderer fragte an Trump gerichtet: „Warum gehen Sie in Quarantäne. SIE haben gesagt, es sei eine Zeitungsente ... jetzt sind Sie an der Reihe, einen Schluck aus dem Kelch zu nehmen. Oder trinken Sie irgendeine Chemikalie.“