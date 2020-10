Es war ein Apriltag, an dem die damals 26-Jährige zum ersten Mal ein „ungutes Gefühl“ verspürte, sie klagte über Unterleibsschmerzen und suchte jene Ärzte auf, die sie während ihrer ersten Schwangerschaft so gut versorgt hatten. An diesem Tag wusste Jasmin A. nicht, welches monatelange Martyrium ihr bevorstehen würde. Ihr Zustand wurde von Tag zu Tag schlechter.