Ursprung der Geschichte war das Posting von Hirscher, auf dem er sich wieder auf Skiern zeigt und zwar extrem schnell und schön zum Anschauen beim Carven. 28 Sekunden, wie in den alten Zeiten, was so manchen wieder nostalgisch machte. So zum Beispiel Kristoffersen, der vom Hirscher-Clip begeistert war und fragte: „Comeback?! Das schaut schnell aus“, schrieb Kristoffersen und schickte ein zwinkerndes Gesicht als Emoji.