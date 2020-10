Wir alle kennen es von den Prüfungen aus unserem eigenen Leben. Da sitzt man vor dem Test, und die Antwort will einem nicht einfallen – kaum ist er abgegeben, kommt der Geistesblitz. Das war als Kind und Jugendlicher so, das ist auch bei Spitzenpolitikern nicht anders. Wie berichtet, luden wir alle Kandidaten der Wien-Wahl am 11. Oktober zum großen Wissenstest ein. Und das bereits Mitte August, denn der Redaktion war klar: Im Herbst haben die Politiker keine Zeit mehr dafür. Und wer weiß, wie sich die Corona-Lage bis dahin entwickelt hat. Leider genauso, wie im Sommer befürchtet worden war.