„Die Enklaven Kleinwalsertal und Jungholz haben bereits in der ersten Phase des Lockdowns mit großen Einschränkungen kämpfen müssen - weit mehr als in anderen Bereichen des Landes. Die Ausnahmen für die Österreicherinnen und Österreicher, die in diesen Regionen wohnen, sind eine wichtige Erleichterung“, so Nehammer in einem schriftlichen Statement gegenüber der APA, der sich bei den deutschen Regierungskollegen für die gute Zusammenarbeit bedankte.