Am Freitag gegen 11 Uhr war ein 39-jähriger Rumäne mit seinem Pkw auf der Kärntner Straße (B 83) in Arnoldstein unterwegs. Der Mann wollte bei Stossau auf die Südautobahn (A 2) auffahren, und hatte dabei einen entgegenkommenden 75-jährigen Pkw-Lenker und dessen 71-jährige Beifahrerin aus Feistritz an der Gail übersehen.