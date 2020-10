Blümel an Nepp: „Unehrlich und unanständig“

Nachdem beide von der Nikolopflicht im Kindergarten bis hin zur Deutschpflicht im Gemeindebau auf einer Linie sind, wird das Duell eben außerhalb der Inhalte ausgereizt. In einem ORF-Duell erinnerte Blümel den FPÖ-Verantwortlichen an die Spesenaffäre in seiner Partei und lehnte ein Gespräch über Finanzen mit ihm schlicht ab. Gegenüber der „Krone“ findet Blümel sehr direkte Worte für Nepp: „Zu poltern, dass angeblich keine Hilfen ankommen, aber diese gleichzeitig in Anspruch zu nehmen, ist jedenfalls unehrlich und unanständig.“