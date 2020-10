Bei der Partie Horné Semerovce - Rybnik in der Slowakei kam es zu einer Szene, die nicht nur die anwesenden Fans rührte. Der Kapitän der Heimmannschaft ging in den Anfangsminuten des Spieles nach einem Zweikampf zu Boden und tat so, als ob er sich verletzt hätte. Der Schiedsrichter musste die Sanitäterin auf das Feld rufen - und die ist ganz nebenbei die große Liebe des Kapitäns. Alles Weitere ist leicht zu erraten ...