Auf den WAC warten in der Gruppenphase der Europa League Duelle mit ZSKA Moskau, Dinamo Zagreb und Feyenoord Rotterdam! Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon - das erste Match steigt am 22. Oktober, der genaue Spielplan stand zunächst nicht fest. Trainer Ferdinand Feldhofer reagierte weitgehend zufrieden auf das Los. „Der ganz große Name fehlt, aber wir reden von drei Traditionsvereinen in Europa“, sagte der Steirer auf Puls 24.