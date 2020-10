In Adnet etwa gab es in den vergangenen Tagen so viele Neuinfektionen wie zuvor im gesamten Frühjahr und Sommer zusammen. „Das ist besorgniserregend“, sagt Bürgermeister Wolfgang Auer (ÖVP). Er hat wie viele seiner Amtskollegen aus den umliegenden Gemeinden vollstes Verständnis für die Entscheidung, die Corona-Ampel auf Orange zu schalten. „Es ist auch ein Weckruf. Wir müssen uns alle an die Corona-Maßnahmen halten, auch wenn es schwer fällt.“