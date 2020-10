Der Linzer (83) litt an Aortenklappenstenose, einer Engstelle verursacht durch eine Verkalkung, und an einer undichten Mitralklappe. Das Besondere am Eingriff in Linz ist, dass der Aortenklappen- und Mitralklappenersatz gleichzeitig und am schlagenden Herzen durchgeführt wurden, ohne dass eine Herz-Lungenmaschine zum Einsatz kam. Durch den minimal-invasiven Eingriff blieb dem Patienten auch das Aufsägen des Brustbeines erspart. Der nächste OP mit dieser neuen Methode ist bereits geplant.