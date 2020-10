Ermittlungen gegen den Afghanen laufen weiter

Gegen den blutrünstigen Afghanen wird nach Paragraf 278 – das ist die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung – ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Wels hat bereits am Donnerstag einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt. Auf „Krone“ Nachfrage konnte am Freitagnachmittag eine Sprecherin der Welser Anklagebehörde bestätigen, dass gegen den mutmaßlichen Taliban nun tatsächlich die Untersuchungshaft verhängt worden ist.