Tuntenball soll stattfinden

Indes wurde ein weiterer großer Ball der steirischen Landeshauptstadt noch nicht abgesagt: der Tuntenball am 20. Februar 2021. Fraglich ist aber, ob dieser stattfinden kann. Die Organisatoren haben erst am Freitag in sozialen Netzwerken angekündigt, dass der Ball stattfinden soll: „Mit Glanz und Glamour und einem Überschuss Liebe und Skandal - aber sicher anders als wir es gewohnt sind.“ Details sollen bei einer Pressekonferenz am 21. Oktober bekannt gegeben werden.