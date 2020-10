Keiner will sich als Moralapostel hervortun, aber ausgerechnet kurz vor Weihnachten und in den derzeit vorherrschenden Zeiten, sei es erlaubt, diese Aktion zumindest zu hinterfragen. Während die Stadtgranden Projekte initiieren, um die Kaufkraft möglichst in Linz zu halten und gerade wegen der Corona-Pandemie die regionale Wirtschaft ohnehin schwer zu kämpfen hat, ist es fast wie Hohn, wenn die Personalvertretung im Magistrat mit vergünstigten Tagesfahrten zwecks Weihnachtsshopping ins Outlet-Center in das 240 Kilometer entfernte, burgenländische Parndorf lockt. Um günstige 15 Euro – younion-Mitglieder bezahlen sogar nur 10 € – hat man seinen Platz im Sozialwerkbus (!) sicher und kann sich so dem ausgelassenen Shopping-Vergnügen widmen.