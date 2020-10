Bei einem offenbar missglückten Tankmanöver in der Luft ist in Kalifornien ein Tarnkappen-Mehrzweckkampfjet vom Typ Lockheed Martin F-35B des U.S. Marine Corps abgestürzt und in einem gewaltigen Feuerball explodiert. Ein Offroad-Fahrer filmte (Video oben), wie der Jet in der Wüste aufschlug. Das Tankflugzeug - eine KC-130J „Hercules“ - wurde beschädigt, konnte aber auf einem Feld eine Bauchlandung hinlegen.