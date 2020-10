Denn, so betont Klimek: „Wir waren im März nicht vorbereitet und wir hatten keine Evidenz, wie wir uns vorbereiten könnten.“ Inzwischen wisse man deutlich mehr. Zum Beispiel, dass das Schließen von Bildungseinrichtungen jene Maßnahme ist, die die Pandemie am effektivsten eindämmt. Trotzdem müssen die Schulen offen bleiben, so Gara, denn es sei auch ein politischer Trade-off. Und Klimek gibt zu bedenken: Bei dieser Maßnahme gebe es eine „ganz starke Altersabhängigkeit“. Wenn junge Erwachsene ihre Bildungseinrichtungen nicht mehr besuchen, würde das tatsächlich einen sehr großen Unterschied machen. Kindergärten und Volksschulen aber seien kaum ein Thema, nachdem das Virus Kinder kaum betrifft.