„Krone“: Herr Minister, laut einer aktuellen Umfrage hat sich nicht nur die Stimmung gedreht, die Mehrheit sieht die Ampel als nicht sinnvoll an, jeder Zweite ist verunsichert. Was läuft da falsch?

Rudolf Anschober: Dass ein neues System Zeit braucht, bis es in der Bevölkerung verankert ist, ist klar. Ziel eins der Ampel ist, dass wir höchst professionell eine Risikoanalyse für Österreich haben, die funktioniert großartig. Seit einer Woche können jene Bezirke, die orange sind, regionale Zusatzmaßnahmen verankern, seither beginnt das wirklich zu greifen.