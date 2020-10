„Die Situation in vielen Familien wird immer angespannter“, sagte Landesrätin Gabriele Fischer nach einem Treffen mit den Leiterinnen und Leitern der Kinder- und Jugendhilfe im Land. „Deshalb müssen wir dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche nicht die Leidtragenden dieser Krise werden.“ Insgesamt werden daher über fünf Millionen in die Hand genommen, um die Einrichtungen zu unterstützen. Auf den Ausbau von sozialpädagogischem und betreutem Wohnen entfallen 1.632.000 Euro. In die Erweiterung von ambulanten Hilfen werden 2.990.000 Euro investiert. 500.000 Euro fließen in den Ausbau des Kinderschutzes sowie der Schulsozialarbeit.