Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) startet am Samstag ab 12 Uhr auf www.oefb.at den Ticketverkauf für das Länderspiel Österreich gegen Griechenland am 7. Oktober um 20.30 Uhr im Klagenfurter Wörthersee Stadion. 3000 Tickets stehen zur Verfügung, sie werden an Mitglieder der Fanclubs, ÖFB-Insider sowie Partner und Sponsoren verteilt, ein Kontingent geht aber auch in den freien Verkauf.