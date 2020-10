Reproduktionszahl in den Bundesländern

Im Burgenland, in Kärnten und in Salzburg liegt die effektive Reproduktionszahl über 1,0. Es zeige sich allerdings eine Tendenz des Rückgangs in Richtung eins, hieß es in dem Update. In Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien liegt der Wert um 1,0, in Tirol und in Vorarlberg deutlich darunter.