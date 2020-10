Viertklässler als Freiluft-Architekten

Doch im Gymnasium der Ursulinen hat man keine Pandemie gebraucht, um den Nutzen von Open-Air-Unterricht zu erkennen. Wir treffen Schülerin Olivia Mader, die mit ihren Klassenkameraden gerade an einem Holzzaun werkt, der das Schulbiotop einfasst. Olivia erzählt von einem Projekt, in dem die Viertklässler ein Konzept für Klassen unter freiem Himmel erarbeiten: „Am Beginn stand eine Umfrage unter Lehrern und Schülern. Was sie erhoffen, was sie vielleicht befürchten.“ Das Ergebnis: Alle sind überzeugt, dass der Außenraum neue Impulse einbringt. Dass dort die Gedanken leichter die Welt da draußen erfassen können. „Dass es nicht so laut und so stickig wie manchmal in den Klassen ist“, bringt Olivia eine ganz praktische Überlegung aus der Umfrage ein.