Wie berichtet, schreibt die EU schrittweise ansteigende Sammelquoten für alle Verpackungen bis 2030 vor. Während Österreich bei Glas, Papier etc. schon gut abschneidet, fehlt bei Plastik noch einiges. Bei Getränkeflaschen müssten dann 90 Prozent statt jetzt 70 Prozent gesammelt werden. Dafür sei ein Pfand die beste Möglichkeit, so Gewessler. Die Zeit dränge, denn bei Verfehlung der Quote müsste Österreich eine Strafe an die EU zahlen.