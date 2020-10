Pompeo: „Wir beten für den Präsidenten und die First Lady“

Auch US-Außenminister Mike Pompeo ist nach eigenen Angaben nicht mit dem Virus infiziert. Er sei kurz vor seiner Ankunft im kroatischen Dubrovnik an Bord seines Flugzeugs getestet worden, sagte Pompeo bei seiner Ankunft in Kroatien laut einem Bericht der US-Nachrichtenagentur AP. Auch seine Frau sei negativ getestet worden. Pompeo sei Trump zuletzt vor etwa zwei Wochen, am 15. September, im Weißen Haus persönlich begegnet, sagte er. „Wir beten für den Präsidenten und die First Lady und hoffen, dass sie schnell genesen“, sagte der US-Außenminister.