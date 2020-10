Die Grippeimpfung des Grazer Gesundheitsamtes startet am 12. Oktober und ist heuer ausschließlich mit Voranmeldung möglich. Insgesamt sollten rund 11.000 Einzeldosen Impfstoff verfügbar sein, zuzüglich Serum für Kinder und Menschen in stationärer Pflege. Man rechnet aufgrund von Corona mit weit größerem Andrang als in den vergangenen Jahren: „Das Impfbewusstsein ist deutlich gestiegen“, meinte KPÖ-Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer am Freitag bei der Pressekonferenz in Graz.