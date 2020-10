Geht es nach Neisser, zwischen 1994 und 1999 Zweiter Nationalratspräsident, müsste Sobotka in dieser aus dem Ruder gelaufenen Debatte Schaden vom Parlament abwenden: „Die Debatte hat ein Ausmaß erreicht“, sagt Neisser in Richtung seines Parteikollegen, „dass Sobotka sagen sollte, dass er sich vom Vorsitz dauerhaft zurückzieht.“ Der U-Ausschuss sei schließlich ein wesentliches Instrument des Parlaments, ein Rückzug Sobotkas würde „dieser Institution guttun“, so Neisser zur „Krone“. Laut ihm sollte die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) den Vorsitz übernehmen.